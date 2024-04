II Liga: Onze do Nacional com duas alterações para o duelo no Restelo

O técnico Tiago Margarido operou duas alterações no onze do Nacional, face à última jornada, para o duelo desta tarde diante do Belenenses, da 31.ª jornada da II Liga de futebol, com início marcado para as 15h30, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

O regresso esperado de Lucas França à baliza, por troca com Rui Encarnação, e a titularidade de Rúben Macedo, que rende Witi no apoio ao ataque, constituem as alterações no onze incial que defrontou o Benfica B, na ronda passada.