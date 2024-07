A Associação Casa do Voluntário vai promover um “Piquenique Intergeracional” para celebrar o Dia dos Avós e conta com a participação de oito instituições.

O evento far-se-á em parceria com a Causa Social e realiza-se depois de amanhã, dia 25 de julho, entre as 9h30 e as 12h30, no Jardim da Quinta Magnólia, tendo como Instituições participantes o Lar do Porto da Cruz, Lar do Porto Moniz, Projeto: “N.A.D.A” (Não ao Desperdício Alimentar), Junta de Freguesia de Câmara de Lobos - Projeto: Mais Laços, Aconchego, AJA (Academia Jovem Ativo), Associação Juntos por Santa Clara, Lapi Madeira Funchal (Lar adventista para pessoas idosas).