Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças, esteve no Porto Santo para dar conta de uma parceria com a Casa do Povo do Porto Santo, que permite um novo serviço de ajuda à população, no âmbito do registo do SIMplifica.

“É um serviço que assumimos a necessidade de ser mantido e louvamos a proatividade da casa do povo em querer assumir esta parceria com a Secretaria Regional das Finanças e com o Governo Regional para que, acima de tudo, a população do Porto Santo consiga ter um local onde possa recorrer para obter ajuda no registo do simplifica”, destaca o governante.

“É claro que, apesar de ser um processo informatizado, e bastante desburocratizado, encerra sempre alguma necessidade de registos e que as pessoas que estão menos familiarizadas com os meios informáticos procuram sempre ter algum local onde possam recolher alguma ajuda e foi isso que viemos formalizar”, apontou, adiantando que a Casa do Povo passa, deste modo, a ter um serviço à disposição da população porto-santense no que concerne à ajuda no registo no SIMplifica, nomeadamente no que toca à atualização de dados, para que consigam estar aptos a aderir ao serviço da mobilidade que está em vigor.