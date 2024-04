A Casa do Povo do Curral das Freiras promove, no próximo dia 20, o roteiro das ‘Ginjeiras em Flor no Vale’, uma caminhada para apreciar e maravilhar a beleza das paisagens pintadas pela natureza.

O objetivo, refere a Casa do Povo em comunicado, “é promover a localidade, destacando a beleza natural da freguesia, preservar a tradição da ginja e contribuir para a valorização dos produtos locais”.

A concentração para esta atividade está marcada para as 10h00 junto ao ‘Bar Vieira’, no sítio da Fajã dos Cardos (localização pode ser descarregada no QRcode ou https://maps.app.goo.gl/E87EumosQQ6W1Vs47), com início previsto para as 10h30, onde os participantes vão percorrer a Vereda da Fajã Capitão finalizando na levada do Pico Furão (Pedra Menina).

Para além de brindes e uma t-shirt oferecida pela organização, no fim, os intervenientes poderão ainda desfrutar de um almoço e participar de uma prova cega de ginja.

A participação custa 10 euros estando as inscrições abertas até quarta-feira, dia 17.