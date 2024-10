Casa do Povo de São Roque do Faial comemora Dia Internacional do Idoso

A Casa do Povo de São Roque do Faial comemorou esta terça-feira, 1 de outubro, o Dia Internacional do Idoso com um passeio pela ilha da Madeira, com destaque para a visita à ‘Ilha das Aves’, no Campanário.

A atividade teve como público-alvo os residentes em São Roque do Faial, com mais de 65 anos. Participaram nesta iniciativa 35 pessoas, entre elas os idosos do Centro de Convívio que funciona na Casa do Povo.

A freguesia de São Roque do Faial, assim como muitas outras da costa norte da Madeira, tem uma população muito envelhecida.

“Em maio de 2008 a Casa do Povo, com a colaboração da Segurança Social, abriu um Centro de Convívio para Idosos. Este Centro de Convívio proporciona aos idosos da freguesia atividades desportivas, de lazer, educação e de cultura, de forma a promover o bem-estar físico, psicológico e social dos idosos, tendo em vista a manutenção da sua autonomia de forma a contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida.

Para desenvolver mais esta iniciativa, a Casa do Povo de São Roque do Faial contou com o apoio da Câmara Municipal de Santana e da Junta de Freguesia de São Roque do Faial”, pode ler-se em nota de imprensa da Casa do Povo sanroquina.