Esta sexta-feira, a partir das 19h, a Casa do Povo de São Martinho acolhe nas suas instalações, a segunda edição do “Natal no Bairro”, iniciativa em parceria com a ADNM Associação Diáspora no mundo.

Com a participação de artesãos, individualidades e agrupamentos artísticos, junto a diversas associações e instituições presentes na região, este evento conta com uma exposição de representações natalícias, típicas e características nestas datas, junto ao reconhecido Bordado Madeira, protagonista da recriação, e que faz parte do património cultural madeirense.

O momento artístico musical vai receber o Grupo de Tocares e Cantares Tradicionais “Verde Limão”, Grupo Coral da Casa do Povo de São Martinho, Banda Distrital do Funchal, Grupo de Danças da ADNM, alunos da Academia Estúdio 21, Nigga Marinho, Sandra&Ricardo, entre outros artistas que vão interpretar melodias representativas do Natal. E para encerrar, vão ser servidas iguarias típicas nesta altura do ano, e a tradicional “sopa de trigo”, confecionada por utentes e colaboradores da instituição.

“Natal no Bairro”, conta com o apoio de diversas associações e instituições públicas e privadas, entre elas a Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente.