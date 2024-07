Casa de Saúde Câmara Pestana certificada com EQUASS Assurance

A Casa de Saúde Câmara Pestana (CSCP) foi certificada no Modelo Europeu de Qualidade para os Senriços Sociais - EQUASS Assurance.

“Com uma visão estratégica na vanguarda da inovação e alinhados a um compromisso de melhoria continua dos diversos serviços que oferecemos, fundamentados no Modelo Hospitaleiro, evidenciado através da Certificação do nosso Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com o referencial EQUASS Assurance”, expressa a casa de saúde, em comunicado.

Esta certificação obtida a 15 de julho de 2024 é valida por três anos, é “reflexo e fruto do desempenho da nossa instituição em colaboração, dedicação e envolvimento de todos os stakeholders”, salienta.

“Em ano de celebração do Centenário da chegada das lrmãs Hospitaleiras do então ‘Manicómio Câmara Pestana’ (9 de maio de 1925), a CSCP entende a certificação do seu modelo de qualidade muito mais que uma estratégia de visibilidade, mas sim uma questão de visão estratégica de querer ‘fazer o Bem, Bem feito’ para toda a comunidade Madeirense”, remata.