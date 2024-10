A Casa de Saúde Câmara Pestana inicia hoje as suas atividades associadas ao dia Mundial da Saúde Mental, celebrado no dia 10 de outubro, com a inauguração da Exposição “Express’Arte”, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, às 15h00, com a presença da vereadora Helena Leal.

De acordo com a nota enviada pela instituição, a mostra resulta de trabalhos manuais elaborados num espaço dinamizado pelos Serviços de Terapia Ocupacional e Psicomotricidade. Contará com a presença da Exma. Sra. Vereadora dra. Helena Leal.

O programa que assinala o Dia Mundial da Saúde Mental contempla iniciativas até ao dia 15 de outubro, com a realização, nesse dia, de um arraial hospitaleiro.

Antes, no dia 9, o grupo de teatro da Casa de Saúde Câmara Pestana ‘Sem Filtros’ apresenta a peça ‘Não quero o estatuto de vítima, quero o estatuo da felicidade’, com duas sessões no auditório Bento Menni.

No dia 10, há marcha pela Saúde Mental, com concentração pelas 17h30 no Parque de Santa Catarina, entre outras ações.