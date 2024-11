A Casa do Povo da Ilha organiza entre os dias 24 de novembro e 01 de dezembro, a sua XXIX Semana Cultural da Ilha. Esta edição tem como temática central, 30 Anos de SCI – Sabedorias, Criatividade, Interação.

Ontem, quinto dia da Semana Cultural, a programação arrancou com o debate ‘Cultura: uma janela de oportunidades”, moderado por Cristina Jardim, que contou com casa cheia. Os oradores foram Élia de Sousa, Direção Regional da Cultura; Rafael Mendes, presidente da Direção da Associação de Bandas Filarmónicas da RAM; e Filipe Gonçalves, jornalista RTP Madeira.

Para finalizar este dia, houve ainda um momento de animação pelo grupo JUST DANCE do Clube Desportivo Recreativo Santanense e o tão tradicional folclore, pelo Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana.

O evento continua hoje com a seguinte programação:

29 de novembro, sexta-feira

Salão Paroquial da Ilha

19h00: Apresentação e Exibição do Filme “MÃE”, com a presença do realizador João Brás e produtor Diogo Teotónio

A Semana será transmitida em direto através do canal naminhaterra.com e facebook da Casa do Povo da Ilha.A Casa do Povo tem o apoio do Governo Regional através da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, a colaboração da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente Câmara Municipal de Santana, Junta de Freguesia e Paróquia da Ilha e a Associação de Compartes Ilha Autêntica. O evento é cofinanciado pelo PEPAC 23-27 através da ADRAMA.