O desfile de Carnaval da Ponta do Sol agendado para hoje, domingo, dia 11 de fevereiro, a partir das 16 horas, na Avenida 1.º de Maio, contará com a presença de mais de 500 foliões.

Nestes dias que se antecedem ao Carnaval, pela Avenida da Vila da Ponta do Sol irão desfilar 6 trupes do concelho, grupos que idealizaram e construíram os seus fatos e carros alegóricos, num trabalho árduo que procura proporcionar aos visitantes um espetáculo único e animado.

O corso carnavalesco neste concelho contará ainda com a trupe convidada, a Associação de Batucada da Madeira.

“O Carnaval é sinónimo de alegria, de encher a nossa vila de vida e de cor, e é bastante animador voltar com o Desfile de Carnaval em 2023. Esperamos que a população adira com toda a saudade, pois o Carnaval é feito pela comunidade”, destaca Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

A realização do clássico desfile decorrerá, como já é habitual, no coração da vila da Ponta do Sol, sendo a entrada é gratuita, incluído a utilização das bancadas (limitado aos lugares sentados).

O Município da Ponta do Sol espera receber muita animação nesta quadra carnavalesca, sendo que, após o desfile, haverá mais momentos de muita animação musical, no palco montado na Avenida 1.º de Maio, com o DJ Oxy.

“Estão todos convidados a visitar a Ponta do Sol e a fazer parte deste dia de muita animação”, convite deixado pela autarca.

Veja a ordem de saída do desfile:

1. Grupo Infantil do Lombo dos Canhas

2. Grupo Infantil do Carvalhal e Carreira

3. Grupo Infantil da Casa do Povo da Ponta do Sol

4. Fundação João Pereira

5. CACI – Ponta do Sol

6. Madalena do Mar

7. Associação de Batucada da Madeira (trupe convidada)