No Troféu de Portugal, que se realizou no fim-de-semana de 25 e 26 de Outubro, em Santarém (capital nacional da gastronomia), o chef Carlos Gonçalves, chef executivo do Grupo Júlio Pereira, conseguiu um honroso segundo lugar na final do Troféu Portugal.

O Troféu Portugal já existe desde 2018 e agrega, de forma simplificada, oito chefes de oito regiões de Portugal. Todos em confronto a dois, até chegar à tão desejada final. Carlos Gonçalves venceu o Algarve, venceu os Açores e foi à final com o Chef Filipe Ramalho, do Alentejo, com quem chegou a trabalhar.

Para cada prato, 3 horas para confeção, com técnicas das regiões, mas há um critério mais importante. “Os ingredientes têm de ser da região. Fui com um peixe, levei o Pargo da Madeira. Não quis ir com a espada numa lógica de proteção da espécie. Temos de explorar espécies menos pescadas. Usei ainda gamba da costa, o chícharo seco, uma leguminosa pouco conhecida e banana verde como espessante natural e tangerina para marinar a gamba”, explicou.

Carlos Gonçalves confessa que gosta de ser desafiado. “Levar a Madeira às finais e valorizar os nossos produtos próprios e mostrar que há muito mais do que espetada com qualidade para ser promovido nas nossas mesas e que há muito mais que merece ser valorizado”, concluiu.