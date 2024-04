“O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, decreta greve entre o dia 3 de maio e o dia 11 de maio, para todos os trabalhadores abrangidos pelo âmbito estatutário deste sindicato que exerçam funções no CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, tendo em conta aos adiamentos constantes da assinatura do Acordo de Empresa estabelecido entre o CARAM e este sindicato”, é informado em comunicado às redações.

“Para fazer face a uma antiga reivindicação dos trabalhadores do CARAM, que se sentiam injustiçados, não tendo os mesmos direitos que outros trabalhadores, funcionários públicos a exercer funções no centro de abate, o sindicato, em conjunto com os trabalhadores, reivindicou a negociação de um Acordo de Empresa (AE). As negociações terminaram no início de novembro do ano transato. Decorridos seis meses e ainda não está estabelecida uma data para assinatura do AE. Durante estes seis meses, foram realizadas duas reuniões na Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente; a primeira a 9 de fevereiro, ou seja, três meses depois do encerramento da negociação e a segunda um mês e meio depois, com constantes alterações ao acordo negociado em novembro. Alterações da composição do texto e alterações em matéria laboral, num claro objetivo de adiar o processo de assinatura. Não se compreende e não se aceita este impasse e muito menos se aceita as alterações ao acordo inicial”, complementam.