A Junta de Freguesia do Caniço, em colaboração com a ADRA, vai realizar uma sessão informativa no próximo dia 10 de fevereiro, a partir das 19 horas, com o objetivo de oferecer aconselhamento de carreira para pais e filhos.

“Este evento pretende proporcionar ferramentas e orientações para ajudar na escolha profissional e no desenvolvimento de estratégias de sucesso no mercado de trabalho”, refere uma nota da Junta de Freguesia enviada às redações.

Mais adianta que a participação é gratuita e aberta a todos os interessados, sendo esta uma “oportunidade de adquirir conhecimentos valiosos para o futuro da sua família”: