A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto Santo propõe-se a criar incentivos à natalidade, através da atribuição de um apoio financeiro mensal às famílias por cada criança nascida, durante o período de dois anos.

Nádia Melim, candidata à presidência da autarquia, diz que é urgente inverter a preocupante tendência decrescente que se verifica no número de nascimentos e o consequente envelhecimento populacional na ‘ilha dourada’, considerando que, para tal, é importante dar melhores condições às famílias.

A socialista assegura que, com o PS à frente da Câmara Municipal, será atribuído um valor de 120 euros por mês a cada criança, até aos dois anos, valor que, salienta, será fundamental para ajudar as famílias com as despesas inerentes à garantia do bem-estar das crianças nestes primeiros anos de vida.

Como dá conta Nádia Melim, o aumento do custo de vida – que, regra geral, não se faz acompanhar dos aumentos dos salários – faz com que as famílias sintam cada vez mais dificuldades para fazer face às despesas com a habitação, a saúde, a educação ou as compras correntes. A isto acresce, em muitos casos, a insegurança e a precariedade laborais, fatores que, conjugados, acabam por fazer com que os jovens casais optem por não ter filhos ou, cada vez mais, adiem esse passo para mais tarde.

A candidata do PS à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo entende que cabe também a quem governa, neste caso à autarquia, implementar políticas de apoio às famílias, e não “assobiar para o lado”, indiferente às dificuldades que estas sentem. “Os primeiros anos de vida da criança acabam por ser muito dispendiosos, tendo em conta as despesas com alimentação, cuidados de higiene (fraldas e outros produtos) e cuidados médicos, pelo que este apoio mensal acabará por ser uma grande mais-valia para os orçamentos familiares”, expressa Nádia Melim.