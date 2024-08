A cerimónias religiosas previstas para hoje no âmbito da festa do Santíssimo Sacramento na paróquia do Curral das Freiras foram canceladas. De acordo com o padre João Gonçalves, apenas será celebrada uma missa às oito da noite, e se as condições o permitirem. Caso contrário, esta eucaristia não será celebrada.

Quanto ao dia de amanhã, ainda não está nada decidido. De acordo com o pároco, será igualmente cancelada toda a programação, inclusive a missa e procissão, se a situação no terreno se mantiver.

No que diz respeito à situação das pessoas que ali estão, diz que para já não falta nada. Têm comida, aconchego e todas as condições para aguardar em segurança.