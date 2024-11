Cana-de-açúcar: Tribunal de Contas deu aval ao aumento de 10 cêntimos

O aumento de 10 cêntimos ao quilo atribuído pelo Governo Regional aos produtores de cana-de-açúcar “passou” no Tribunal de Contas e ainda este ano os beneficiários vão receber o dinheiro, revelou a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

Segundo Rafaela Fernandes, o aval do TdC foi obtido na passada quinta-feira e a partir desta semana a Acoeste está em condições para dar sequência ao processo de pagamento.

A novidade foi avançada pela governante quando esta discursava no encontro do Clube de Produtores do Continente realizado esta tarde, em Santana.

Após a intervenção, em declarações aos jornalistas, a secretária explicou que o valor global em causa, sendo superior a 750 mil euros, teve de passar pelo crivo do tribunal.

Em causa está uma despesa pública de 892 mil euros. São abrangidos pela medida 670 produtores. O apoio visa mitigar os custos de produção.