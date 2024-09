O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza, no dia 1 de outubro, às 11 horas, a apresentação da campanha Outubro Rosa, no âmbito do mês de prevenção do cancro da mama.

“O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controlo do cancro da mama. Durante este mês assinalam-se três datas importantes: a 13 de outubro o Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático, a 15 de outubro o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de outubro o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.

O movimento é celebrado anualmente, alastrando-se um pouco por todo o mundo a cor rosa, com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce”, refere comunicado à imprensa.