Campanha: Alternativa 21 quer desonerar 150 euros às famílias por mês

A ixa de impostos, a devolução de 5% do IVA, desde que seja solicitado o número de contribuinte, e a gratuitidade dos transportes públicas e das refeições para estudantes, a Alternativa 21 espera com as suas medidas desonerar as famílias em, pelo menos, 150 euros por mês.

Estas foram as contas, hoje, apresentadas pela lista às próximas eleições legislativas desta coligação, que une o MPT e o Aliança, no Mercado dos Lavradores, onde os seus candidatos elencaram ainda o combate à corrupção como uma das formas de suportar e viabilizar estas suas propostas sociais.

“As medidas anticorrupção também farão aumentar a produtividade do Estado, fazendo com que o mérito seja promovido e consequentemente aumentando a qualidade dos serviços prestados pelo Estado. E com este aumento de produtividade, conseguiremos implementar os planos setoriais de crescimento económico, que identificarão as oportunidades, as ameaças, as quantidades consumidas, os principais custos e os locais mais visíveis para instalar centros de produção desse sector”, justificou Miguel Silva, que mais considerou que este é igualmente o caminho para aumentar as remunerações.

É nesse sentido que o candidato pediu a aprovação dos eleitores na ida às urnas próximo dia 10 de março, dando garantias de que o plano da Alternativa 21 é “coerente entre si”.