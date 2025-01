Câmara reforça segurança e vigilância no Mercado dos Lavradores

A Câmara Municipal do Funchal vai instalar câmaras de videovigilância e um sistema de contagem de pessoas e ocupação no Mercados dos Lavradores.

A autarquia explica que “esta medida visa o reforço da segurança do edifício, dos visitantes e dos comerciantes, garantindo uma otimização da gestão do espaço”.

De acordo com um comunicado da autarquia, o projeto inclui a instalação de câmaras fixas de videovigilância de circuito fechado de alta resolução IP, um sistema de gravação de imagens e um sistema de contagem de entradas e ocupação do espaço, permitindo um controlo e contagem mais eficiente do fluxo de pessoas e um reforço da segurança para o alcance de um ambiente seguro.

A implementação deste sistema previu a celebração de dois contratos, um com a empresa Strong Charon- Soluções de Segurança, S.A., no valor de 19.561,56 euros acrescido de IVA, distribuído entre 12.491,45 euros para o Lote 1 e 7.070,11 euros para o Lote 2, e outro com a empresa Powershield Segurança Privada S.A., responsável pelo Lote 3, com um investimento de 3.375,20 euros, acrescido de IVA, o que totalizou um investimento de 22,936 euros.

O contrato mantém-se em vigor durante um prazo de 60 dias para execução, podendo ser concluído antes caso o sistema entre em funcionamento integral mais cedo.

Esta iniciativa insere-se no plano de requalificação e dinamização do Mercado dos Lavradores, que tem vindo a ser concretizado através de investimentos em infraestrutura, melhoria das condições para comerciantes e visitantes, e a promoção de diversas atividades e eventos.

O objetivo da autarquia é valorizar este espaço histórico, tornando-o mais seguro, funcional e atrativo para residentes e turistas