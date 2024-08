A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido às condições meteorológicas, o acesso ao Parque Ecológico do Funchal encontra-se encerrado, e apela à população que tenha comportamentos responsáveis, sendo que qualquer situação anómala, deve ser imediatamente reportada às autoridades competentes.

A Câmara Municipal do Funchal, após reunião de coordenação entre Presidente, Vice-presidente, comando dos Bombeiros Sapadores e Serviço Municipal de Proteção Civil, decidiu reforçar a vigilância e a prontidão operacional dos serviços municipais.

A autarquia recorda que é proibida a realização de fogueiras, queimadas e queimas em qualquer local; a utilização do fogo nos fogareiros existentes em zona de lazer sob a gestão do CMF; e a utilização, em espaço rural, de equipamentos que possam provocar faísca (motorroçadoras com discos, motosserras, tratores sem proteções de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras, máquinas de soldar).