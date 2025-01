A Câmara Municipal do Funchal anunciou hoje que foi pavimentada a Entrada 8 do Caminho do Palheiro Ferreiro. Esta obra foi ontem visitada pela presidente da autarquia, Cristina Pedra, e pelo vice-presidente, Bruno Pereira, e custou 189.945 euros.

Com esta obra, a Câmara do Funchal adianta que pretendeu dotar a Entrada 8 do Caminho do Palheiro (antigo acesso da Quinta da Fajã), na zona alta da freguesia de São Gonçalo, de uma “pavimentação betuminosa integral, na sequência da danificação do seu pavimento em calçada antiga de paralelepípedos, ocorrida com a passagem de veículos pesados durante a obra da construção dum novo arruamento no prolongamento da Travessa do Lombo da Quinta e sua ligação a esta Entrada, concluída em setembro de 2024”.

“Trata-se dum caminho municipal com uma extensão de cerca de 362 metros e largura variável integrando pequenas zonas alargadas”, pode ler-se numa nota divulgada esta sexta-feira pela autarquia. De acordo com a mesma fonte, o traçado do arruamento não sofreu alterações em relação ao existente.

Segundo a Câmara, os trabalhos executados incluíram a remoção integral da calçada de paralelepípedo existente, tratamento de bermas e alguns troços de muros de guarda, construção de grelhas transversais e valetas associadas a um novo sistema de drenagem das águas pluviais, colocação de tubagem de nova rede de rega e a pavimentação.