No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a Câmara Municipal do Funchal anunciou que irá promover uma manhã ativa, na próxima quinta-feira, dia em que se comemora o Dia da Liberdade e se assinala meio século sobre a Revolução dos Cravos.

No dia 25 de abril, das 10h00 às 13h00, a autarquia vai levar a cabo, com a colaboração e apoio de empresas de animação lúdico-desportivas e de entidades representantes de várias modalidades desportivas, um conjunto de atividades, que serão dinamizadas na Praça do Povo e ao longo da faixa sul da Avenida do Mar, no Funchal.

“Com esta iniciativa, é nosso propósito relevar o papel que o desporto assume nos dias de hoje, aproveitando ainda para recordar que os madeirenses foram capazes de se redimensionarem na luta pela sua afirmação desportiva ao longo dos 50 anos após a Revolução dos Cravos”, pode ler-se num comunicado da autarquia.

Assim, na Praça do Povo, as atividades iniciam-se às 10 horas, com um espetáculo de ginástica para todos e ginástica acrobática, seguindo-se espetáculos de dança (10h25) e patinagem (10h50), uma aula de dança sénior (11h20), uma aula de pilates (11h50) e um concurso de football skills (12h20).

Já na Avenida do Mar, as atividades incluirão a canoagem (Cais de São Lázaro), insufláveis, matraquilhos, karts, futevólei, teqball, badminton, ténis de mesa, golfe, jogos tradicionais, xadrez, laser run, BTT, ciclismo, basquetebol, patinagem, hóquei, orientação, karaté, muay-thai, kickboxing, judo, taekwondo, andebol e passeios a cavalo.