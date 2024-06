O Município de Câmara de Lobos comemora a Semana do Ambiente entre 3 e 13 junho, com diversas iniciativas envolvendo cerca de 500 participantes oriundos de diversas instituições e estabelecimentos de ensino do concelho.

Entre as iniciativas incluem-se ações de sensibilização, atividades de recolha de monstros em todas as freguesias do concelho, recolha de desperdícios alimentares junto do comercio local, aulas de relaxamento, um mercado ecológico, o Silent Sunset, entre outras.

Dina Silva, vereadora com o pelouro do Ambiente, Agricultura e Mar, sublinha a importância desta iniciativa: “No âmbito do trabalho que temos vindo a desenvolver em prol do ambiente e da educação ambiental em Câmara de Lobos, estas comemorações da Semana do Ambiente visam incutir na população práticas ambientais sustentáveis e alertar para a problemática das alterações climáticas, que poderão pôr em causa a própria subsistência do nosso planeta. Estamos conscientes da necessidade de alertar os munícipes para a urgência de adotar práticas ambientais sustentáveis pelo que aceitámos o repto de envolver os cidadãos na procura de soluções para os desafios do aquecimento global e da preservação da biodiversidade.”

Assim, durante 10 dias, o Município de Câmara de Lobos promove uma série de iniciativas para sensibilizar a população sobre práticas ambientais sustentáveis. No programa, destaca-se ainda a implementação do Projeto NADA – Não Ao Desperdício Alimentar, promovido pela Casa do Voluntário, que recolherá excedentes alimentares de estabelecimentos do concelho para distribuição por famílias carenciadas.

Outra iniciativa, “Beatas não vão à praia”, instalará um ponto de recolha de beatas com cinzeiros de praia na Praia do Vigário para evitar que este resíduo altamente poluidor chegue ao mar.

Em parceria com a ARM, a campanha “Sem Monstros” promoverá a recolha de eletrodomésticos e outros resíduos de grande envergadura em todas as freguesias do concelho, podendo os munícipes contactar as juntas de freguesia locais para agendar a recolha dos seus monstros.

Haverá ainda aulas de relaxamento em harmonia com a natureza, no miradouro do Cabo Girão e na Boca da Corrida, nos dias 04 e 06 de junho, respetivamente. No dia 07, pelas 20h00, a praça da Autonomia será palco do Silent Sunset, com 3 DJs ao vivo e mais de 250 participantes munidos de auscultadores individuais, permitindo desfrutar da música sem poluição sonora.

De 8 a 10 de junho, no Largo de Nss. Senhora da Conceição, junto à Baía, terá lugar a 3.ª edição do Green Market, que reunirá marcas regionais focadas na sustentabilidade e baixa pegada carbónica.

Além destas atividades, haverá também ações de sensibilização porta a porta, workshops de compostagem, teatro de rua, ações de limpeza de terrenos, e muito mais.

O programa completo pode ser consultado no site oficial da autarquia através do link: https://tinyurl.com/AmbienteCL24.

“Com estas ações a autarquia pretende sensibilizar a população do concelho para a necessidade de mudança de hábitos a nível da redução produção de resíduos e encaminhamento daqueles que não são possíveis evitar para que sejam separados de forma correta de forma a permitir a sua valorização”, refere a nota da autarquia.