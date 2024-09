Câmara apoia Igreja Paroquial de Santana em 100 mil euros para obras de conservação

A Câmara Municipal de Santana aprovou, hoje, em reunião camarária, um protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Santana, para o apoio às obras de conservação que estão a ser levadas a efeito.

Refira-se que este apoio concedido é na ordem dos 100 mil euros, tal como fez saber o presidente da autarquia, Dinarte Fernandes, em declarações à radio JM-FM.

“A Câmara Municipal de Santana está a replicar aquilo que foi um apoio dado há uns anos à Paróquia de São Jorge, para a construção de um museu”, mencionou o edil, acrescentando que, para a autarquia, “é importante considerar este património - a Igreja de Santana - que, para além do valor patrimonial e do valor emocional que tem para os cidadãos, é também um imóvel que está a todos os dias aberto ao público, aos muitos visitantes que por ali passam, especialmente turistas, e nos últimos anos fez um esforço enorme para conseguir verba para fazer face a estas obras, que têm que ver com a remodelação do telhado, para combater infiltrações, com a pintura, com a construção, enfim, de alguns elementos construtivos que com o passar do tempo obviamente deterioram-se”, explicou.

Além do mais, foram também, hoje, aprovados mais apoios à natalidade.