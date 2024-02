Camacha organiza vigília para alertar para a falta de segurança

No próximo dia 9 de fevereiro, às 20h30, decorrerá no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, localizado no centro da Camacha, uma vigília com o objetivo de “alertar e chamar à atenção para a falta de segurança” que se tem feito sentir na freguesia.

Recorde-se que esta localidade tem vindo a sofrer uma onda de assaltos, que, conforme já noticiou o JM, tem preocupado a população, que vive em sobressalto.

Assim sendo, esta iniciativa procurará “mostrar a indignação e exigir mais policiamento, a reposição imediata do guarda noturno e ação da justiça contra a impunidade instalada”.