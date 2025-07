As regiões montanhosas e a costa sul da Madeira estão sob aviso amarelo desde a manhã deste domingo, tal como o JM já havia avançado na sua edição online e impressa.

Inicialmente, aquando do lançamento dos avisos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera(IPMA) previa que as altas temperaturas fizessem durar os alertas de calor até à meia noite da próxima terça-feira.

Dado que as previsões apontam para que os termómetros continuem a subir, nos próximos dias, os avisos foram prolongados até ás 18h00 desse mesmo dia, 29 de julho.

Recorde-se que hoje são esperadas máximas de 28ºC, no Funchal. No Porto Santo não deverão ultrapassar os 26ºC.