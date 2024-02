Calheta promove desfile de Carnaval pujante no Loreto

A Câmara Municipal da Calheta promove no próximo domingo, dia 11 de fevereiro, no Loreto (Arco da Calheta) , um Cortejo de Carnaval no qual está prevista muita animação, música e folia.

O desfile arranca pelas 15h00, mas os interessados em participar devem inscrever-se mais cedo, contactando os serviços camarários (291 820 200) ou comparecendo no local do evento, no próprio dia, até meia hora antes do seu início.

A criatividade dos participantes será posta à prova e o júri irá distinguir as três melhores trupes e os três melhores disfarces individuais.

“Pretende-se, mais do que tudo, que este seja um momento para deixar de lado as preocupações, dançar ao ritmo contagiante das músicas típicas da época, rir e viver o momento sem reservas”, expresa em comunicado a Câmara Municipal lançando, assim, o convite a todos aqueles que se queiram envolver na iniciativa. “Inscrevam-se e deixem-se levar pela magia desta festa, porque no Carnaval a diversão é o verdadeiro rei”, refere a edilidade.

Para dar ainda mais ritmo ao Carnaval do Loreto, a autarquia convidou a ‘Banda às Riscas’. O Dj Sérgio Soares também é um dos convidados especiais deste evento.