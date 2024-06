A autarquia da Ribeira Brava informa ter procedido a uma limpeza para remoção de lixo acumulado no fundo do mar no cais da localidade, sensibilizando também para a adoção de comportamentos responsáveis e proteção do ambiente e os seus ecossistemas.

No mais, o gabinete de comunicação da câmara indica terem sido removidos carrinhos de supermercado, pneus, estruturas metálicas, ferro, plástico, utensílios de pesca e vidro, entre outros.

Esta ação da Câmara Municipal foi feita em parceria com a APRAM e contou com a colaboração dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, da Direção Regional do Mar e da empresa de mergulho Ribeira Brava Diver, tendo sido acompanhada pelo Coordenador Municipal de Proteção Civil e pelo vereador do Ambiente.