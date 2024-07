O presidente do PS-Madeira acompanha com preocupação a situação na Venezuela, numa altura em que o país atravessa uma onda de protestos pela reeleição de Nicolás Maduro, num ato eleitoral envolto em suspeitas de fraude e cuja vitória é reclamada pela oposição.

Paulo Cafôfo expressa a sua solidariedade para com as comunidades de emigrantes – maioritariamente madeirenses – radicadas naquele país, que, neste momento em particular, volta a enfrentar grandes convulsões sociais, reflexo da necessária mudança de um regime que, a todo o custo, tenta coartar os valores da liberdade e da democracia.

O líder dos socialistas madeirenses, que anteriormente já assumiu as funções de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, segue atentamente todos os desenvolvimentos naquele país na América Latina, onde nas últimas horas existem relatos de mortos e feridos em resultado da repressão do regime contra as manifestações em defesa da liberdade e da transparência.

Paulo Cafôfo faz votos para que as comunidades de emigrantes e lusodescendentes tentem manter-se em segurança e manifesta toda a solidariedade para com estes concidadãos, mas também para com todo o povo venezuelano, neste que é mais um momento de provação e de resistência em defesa dos valores democráticos.

Em consonância com as posições que têm vindo a ser assumidas pelos governos de diversos países e regiões e por grande parte da comunidade internacional, o presidente do PS-Madeira mostra-se apreensivo com a opacidade que envolveu todo o processo eleitoral, que levou a oposição a reivindicar a vitória contra um alegado falso triunfo de Nicolás Maduro.

Paulo Cafôfo defende que os resultados das eleições do passado domingo sejam pública e rigorosamente escrutinados, dentro da máxima transparência, e está 100% com o povo venezuelano e as comunidades emigrantes ali radicadas, que lutam por um país democrático e livre, de modo a que possam encontrar as tão ansiadas paz, justiça social e prosperidade.