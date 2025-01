11h34. O líder regional dos socialistas, Paulo Cafôfo, votou na sede do partido, na Rua da Alfândega, no dia em que o PS-Madeira realiza eleições internas.

Paulo Cafôfo, atual presidente da estrutura regional, é o único candidato à liderança. Cerca de 2.000 militantes estão aptos a votar, em 17 locais espalhados por todos os concelhos da região, entre as 10h00 e as 22h00.

Em declarações aos jornalistas, após a votação, Cafôfo vincou que é um momento importante e que serve para dissipar dúvidas, caso as houvesse, relativamente à sua liderança.

“É um momento importante na democracia interna do PS. Ao contrário de outros partidos, principalmente do PSD e do seu presidente, que têm medo das eleições, têm medo dos militantes, o Partido Socialista e eu próprio não temos medo da democracia e, por isso, estas eleições internas acabam por ser uma razão para os madeirenses aferirem a diferença entre dois partidos, mas, acima de tudo, a postura de duas lideranças”, elaborou o socialista.

Cafôfo destacou, ademais, a importância das eleições internas do partido, e sustentou que, apesar de ele ser o único candidato, as internas servem como uma oportunidade para mobilizar militantes, promover a coesão do partido e reforçar o empenho dos militantes para as eleições regionais e autárquicas deste ano. Estas eleições internas são vistas como um passo essencial para garantir a estabilidade necessária para as eleições no próximo dia 23 de março. Além disso, é enfatizado, pelo dirigente regional, que o Partido Socialista é o único capaz de assegurar essa estabilidade.