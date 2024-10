Já nas questões dos partidos, o Partido Socialista foi o primeiro a confrontar o governo. Paulo Cafôfo começou por afirmar que Miguel Albuquerque “é melhor promotor de imobiliário para estrangeiros do que presidente do governo”, numa alusão aos preços praticados e captação do mercado estrangeiro para a compra de casa que as imobiliárias têm feito, com falta de resposta pública para os madeirenses e controlo dos preços.

Paulo Cafôfo salientou ainda que o executivo madeirense esteve vários anos sem construir habitação, lembrando que os projetos em curso são com fundos comunitários e com a duplicação de verbas para a região aprovada por António Costa.

Acusou ainda o executivo de falta de transparência relativamente ao programa Renda Reduzida, que não permite candidaturas depois de outubro de 2023, comentando que o executivo esta a promover “compadrio e a cunha” com este programa.

Recordou que a legislação foi publicada em abril, questionando o facto de a portaria regulamentar ter sido publicada na véspera do debate mensal com o governo sobre a habitação.

Coube a Pedro Fino esclarecer os atrasos na publicação da portaria, devido a aspetos burocráticos. O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas sublinhou que, até 2026, serão criadas 805 habitações com Renda Reduzida.