O presidente do PS-M desmentiu, esta manhã, as declarações do Governo Regional e de Miguel Albuquerque de que as obras do novo hospital poderiam ser interrompidas devido à não aprovação do Orçamento Regional.

Em conferência de imprensa, o socialista afirmou que, se a terceira fase da obra não avançar, será resultado de “sabotagem e terrorismo político” por parte do executivo em gestão.

O líder socialista garantiu que, sob um governo do PS, o projeto do hospital e outros projetos essenciais para a Região irão continuar.

Cafôfo acusou Albuquerque de tentar intimidar a população, sublinhando que o único responsável pela possível paragem seria o próprio presidente do Governo Regional.

“Connosco haverá estabilidade e compromisso. Estabeleço o compromisso com os madeirenses de que, com o PS e comigo como presidente do Governo, esta obra não vai parar e a Madeira irá avançar num outro progresso que não este que o PSD tem realizado na Região, à custa da manipulação e de usar as pessoas para sua defesa”, afirmou Paulo Cafôfo.