Bom dia e bom fim de semana!

- Às 16h00, no Estúdio de Criação Artística do Funchal, Largo do Corpo Santo, 18, vai decorrer a apresentação da residência artística “Casa Alba”, com a presença da equipa constituída por Constança Jesus, Sara Cíntia e Inês Tecedeiro.

- No PLAZA Madeira, no piso 1, a partir das 16h00, há “Festa de Páscoa Fora da Casca”, animada e divertida, e ainda com a atividade caça aos ovos.

- Esta noite, às 21h30, na Igreja da Sé, o bispo do Funchal preside à Vigília Pascal.