O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, estranhou hoje o ‘lamento’ da Confiança por não ter participado na Comissão Consultiva da Revisão do Plano Director Municipal (PDM), recordando que o mesmo cenário foi registado quando Miguel Silva Gouveia esteve a liderar a Autarquia.

“Muitas vezes estranho as posições da oposição. Nós temos o cuidado de ver que, em relação ao PDM de 2018, os representantes da Câmara Municipal do Funchal nesse grupo de trabalho foram o vereador do pelouro, na altura do professor Domingos Rodrigues, e a diretora do departamento de urbanismo. Exatamente igual como estamos aqui a fazer”, recordou o autarca aos jornalistas.

“Portanto, é estranho que na altura o presidente da Câmara do Funchal [Miguel Silva Gouveia] tivesse feito uma coisa, e agora que está na oposição, esteja a defender algo completamente diferente” acrescentou Bruno Pereira.

“Devemos ter um pouco de consciência e coerência entre posições que tivemos no passado, quando éramos poder, e agora enquanto oposição. A câmara está a seguir exatamente o mesmo procedimento que foi tomado no passado”, rematou.