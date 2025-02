Bruno Pereira diz que Funchal vai construir 180 fogos habitacionais

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal garantiu hoje que os 180 novos fogos habitacionais previstos no orçamento municipal são um compromisso que será cumprido, diz uma nota divulgada pela Autarquia.

O comunicado adianta que durante a sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que decorre na Escola Horácio Bento de Gouveia, na freguesia de São Pedro, Bruno Pereira, em resposta às críticas da oposição sobre a alegada perda de 23 milhões de euros do PRR, com prazos estabelecidos até 2026, lembrou que, quando o atual executivo assumiu a CMF, em outubro de 2021, encontrou “zero” projetos. “Deixaram uma mão cheia de nada”.

Bruno Pereira, acrescenta ainda a informação, “destacou que, apesar de todo o esforço para resolver a situação, havia um grande entrave relacionado com a falta de documentos atualizados e contratos formais, uma vez que o protocolo firmado anteriormente com o Governo da República não incluía informações precisas e os números estavam desatualizados”.

Conforme esclareceu, a vereação anterior deixou um protocolo vazio, sem contratos de conhecimento e sem números concretos. Não havia qualquer garantia de execução e, portanto, foi necessário começar do zero.

“O que fizemos foi reorganizar todo o processo para que agora possamos dar início às candidaturas”, esclareceu o autarca. “Temos tudo feito, tudo está pronto para começar”, garantiu Bruno Pereira, segundo dá conta a nota divulgada esta tarde à comunicação social.