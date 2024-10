O Britannia regressou, esta manhã, ao Porto do Funchal, com 3.515 passageiros e 1. 330 tripulantes, a bordo, para uma escala de 11 horas.

Proveniente de Southampton, o navio deixa a Madeira, esta tarde, pelas 17h00, com destino às ilhas Canárias.

Segundo a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), aquele navio está a fazer um cruzeiro de 14 noites que começou no passado dia 04 de outubro, em Southampton.

A segunda paragem foi agora no Funchal, seguindo-se La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e Southampton, onde termina a viagem no dia 18 deste mês.

O navio volta à Madeira a 22 de outubro, na viagem de reposicionamento para as Caraíbas, onde vai ficar até ao fim de março.

Ainda conforme a APRAM, o navio regressa a Southampton a 04 de abril de 2025 e arranca nesse mesmo dia, para mais um cruzeiro pelas ilhas atlânticas, fazendo escala no Funchal precisamente, daqui a seis meses, a 08 de abril.

No cais norte do Porto do Funchal, continua o Silver Whisper, que pernoitou na Madeira e tem saída marcada para as 13h00 de hoje, com destino a La Palma.