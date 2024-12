Brício Araújo, do PSD, acusou Paulo Cafôfo de não ter discutido nenhuma proposta do orçamento, optando por tentar derrubar o executivo madeirense, com ambição de chegar ao governo, sem se preocupar com os prejuízos que o chumbo ao documento e novas eleições representam para a população. “O que veio cá fazer o PS hoje?”, questionou, sobre um dia em que se debate “a vida dos madeirenses e das empresas”. Uma questão que, mesmo sem que o JPP tivesse já se pronunciado sobre a proposta, lançou também para a bancada do Juntos pelo Povo.

O secretário regional das Finanças corroborou com a opinião do deputado do PSD, criticando o PS por não ter sido verdadeiramente o principal partido da oposição na Madeira, recusando-se a reunir com o governo, “demitindo-se de apresentar propostas”, para além de, no dia de apreciação na generalidade do documento, o PS optar por falar em moção de censura.