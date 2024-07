A vereadora Ana Bracamonte visitou, hoje, a Oficina de Choro da Madeira, intitulada “A Linguagem do Choro Brasileiro como Ferramenta Musical Pedagógica”.

O Choro Brasileiro é um género musical, que nasceu no Século XIX, no Rio de Janeiro, a partir da fusão de danças europeias como a polca, valsa, schottisch, com ritmos e danças de origem africana.

Recorde-se que esta oficina decorre nas instalações da CMF, na Zona Velha, contando, pois, com o apoio da autarquia, mas também da Associação Cultural Xarabanda e do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. º Luis Peter Clode.

Destinada a pessoas com idade a partir de 14 anos que se interessam por música e bem-estar, incluindo músicos, alunos, professores e amadores, a oficina terá uma carga horária total de 60 horas.

Nas segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h, serão realizadas sessões abertas ao público, com foco na introdução ao choro, abrangendo história, técnicas básicas e prática em grupo dos instrumentos musicais dos participantes.

Nas terças e quintas-feiras, no mesmo horário, haverá sessões especiais destinadas aos profissionais, com o objetivo de aperfeiçoamento da prática individual ou em grupo, além da exploração de novas técnicas e repertórios. As sextas-feiras serão dedicadas à visitação de atividades tradicionais madeirenses, como o ensaio com o grupo de danças Rodopio Pitoresco, das 20h00 às 23h00.

O evento culminará em um concerto de encerramento no dia 25 de julho, às 20h00, proposto para o Largo da Capela do Corpo Santo.

A Oficina de Choro da Madeira promete ser uma experiência enriquecedora, promovendo não apenas o desenvolvimento musical, mas também o intercâmbio cultural entre as comunidades da Madeira e do Rio de Janeiro.