‘Botão Solidário – Loja Social’ da Rua das Pretas com espaço remodelado

A vereadora Helena Leal, que tutela o social e a educação, entre outras áreas, na Câmara Municipal do Funchal esteve, hoje, presente na abertura do ‘Botão Solidário – Loja Social’, na Rua das Pretas, espaço que foi totalmente remodelado.

Refira-se que esta é uma iniciativa da Sociohabitafunchal, que arrancou em dezembro de 2013, com o intuito de ajudar as famílias mais carenciadas dos conjuntos habitacionais do concelho do Funchal, geridos pela Empresa Municipal de Habitação Sociohabitafunchal.

São recolhidos todo o tipo de equipamento domestico e vestuário, desde roupas, lençóis, toalhas, cortinas, loiças, talheres, pequenos eletrodomésticos, que depois são tratados e selecionados alguns reciclados e reparados, são entregues às famílias que sejam devidamente identificadas não só pelo Departamento de Gestão Social da Sociohabitafunchal, quer por outras entidades e organismos sociais, que peçam colaboração para famílias identificadas pelos mesmos.

O objetivo é libertar as famílias de despesas com este tipo de bens, podendo direcionar os seus rendimentos para as necessidades básicas e essenciais, numa altura em que cada vez há mais dificuldades e pedidos de ajuda neste sentido.

O projeto Botão Solidário divide-se em 2 lojas:

- Botão Solidário Vintage, localizada na Rua das Pretas, agora totalmente remodelada, surge na ótica de reutilização e economia circular de vestuário e calçado doados.

Funciona através da venda a preços acessíveis ou cedência por doação de artigos novos ou usados, que não são de primeira necessidade para as famílias tendo como principais destinatários a população em geral.

A receita das vendas ou doações revertem na totalidade para mais um projeto de inclusão social da SociohabitaFunchal, que apoiará crianças e jovens dos conjuntos habitacionais da CMF.

A Loja Vintage terá ainda a opção de aluguer de roupas de festa.

O projeto contempla ainda a Loja Social da Quinta Falcão, que apoia diretamente as famílias, através de um atendimento personalizado às mesmas, através de agendamento prévio, num espaço digno, moderno e colorido, onde as roupas estão expostas e diferenciadas como se de uma loja se tratasse, e onde os mesmos podem escolher o que pretendem. Aqui são entregues todos os tipos de bens domésticos.