Bom dia!

- Pelas 11h00, no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, decorre a divulgação das Festas de Santo Amaro 2025.

- A conferência de imprensa de apresentação do 8.º Trail da Boa Ventura realiza-se às 11h00, na Junta de Freguesia da Boaventura, em São Vicente.

- Ao meio-dia, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tem lugar a cerimónia de ‘Receção aos novos Médicos Internos do SESARAM’.

- Marcelo Rebelo de Sousa começa às 13h00, no Palácio de Belém, a ouvir os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, na sequência da aprovação da moção de censura do Chega ao Governo Regional. A primeira comitiva a ser recebida é o PSD-M e a última o PAN, às 16h00.

- Às 16h00, a equipa do Madeira Andebol SAD é recebida, no salão nobre da CMF, pela conquista da Supertaça de andebol feminino.

- Pelas 17h30, ocorre a exibição do documentário ‘À Volta da Mesa’, no Museu Etnográfico da Madeira.

- A apresentação do evento Madeira Orienteering Festival (MOF) está marcada para as 19h00, na Villa Camélia Boutique House, na Camacha.