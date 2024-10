Joaquim Leça, licenciado em engenharia agrícola, congratulou, esta tarde, o concelho de Santana devido ao facto de “boa parte dos empresários da hotelaria e restauração” apoiar a produção agrícola.

Isto porque o engenheiro, que falava no Seminário ‘Agricultura: Presente e Futuro’, no âmbito da II Edição do Festival Agrícola e Repentista da Madeira (FARM), que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Santana, considera que este uma das limitações à manutenção da atividade agrícola é a pouca sensibilização do consumidor final e de alguns empresários da hotelaria e da restauração.

O certo é que, no que toca a Santana, “existem excelentes exemplos” de empresários que “realmente deitam a mão à produção agrícola local”, destacou.

Numa intervenção, Joaquim Leça, que trabalha na Direção Regional de Agricultura há mais de duas décadas, lamentou ainda o desconhecimento dos mais novos face ao valor da gastronomia tradicional e da importância do uso dos produtos agrícolas locais no dia a dia, quer na escola e em casa. “Vamos ouvindo falar que há um interesse de colocar produtos agrícolas locais na cantina das escolas, mesmo que isso obrigue a um aumento dos preços, mas façamos esse esforço. Estamos a ajudar o agricultor”, incitou.

No rol de limitações à manutenção da atividade agrícola, o engenheiro adicionou ainda o envelhecimento do agricultor; a mão de obra escassa e cara; as alterações climáticas; a exploração agrícola fragmentada; e o território com muito declive.

Na sua alocução, apresentou também alguns números – do Recenseamento Agrícola 2019 - sobre Santana, lembrando que dos 11 concelhos da Região este é o “principal concelho agrícola”, sendo que representa 705 hectares de superfície agrícola utilizada de um total de 4 mil e 600 hectares a nível regional. “Ou seja, 15% da superfície agrícola da Região está no concelho de Santana”, relevou.

Relativamente aos apoios concedidos aos agricultores, o engenheiro relevou o facto de a Câmara Municipal de Santana pagar a totalidade da factura da água de rega e apoiar financeiramente a produção do trigo.

Repto a Dinarte Fernandes

A finalizar, Joaquim Leça lançou um repto a Dinarte Fernandes para que recupere para 2025 a Mostra Gastronómica de Santana, que “até 2022 era um cartaz do município de Santana”, essencialmente porque além de promover a dinamização da economia local, também ajuda a “escoar os produtos agrícolas locais e transformados”.