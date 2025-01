O Bloco de Esquerda esteve hoje em contactos com a população, no centro do Funchal, “para dar a conhecer aquela que é a realidade de milhares de madeirenses que trabalham por turnos, nomeadamente na hotelaria e restauração, na saúde, no comércio, entre outros sectores. Nesses contactos, o BE convidada as pessoas a assinar a petição que lançou sobre o trabalho por turnos.

Segundo a coordenadora do BE, Dina Letra, “esta iniciativa política, que se repetirá ao longos das próximas semanas, visa conferir mais proteção, respeito e dignidade a quem trabalha em sistema de horários rotativos, que tem muitas dificuldades em conciliar a vida familiar e profissional, com as naturais pressões que muitas vezes colocam em risco a sua saúde física e mental”.

Segundo o BE, “muitas foram as pessoas que manifestaram a sua solidariedade, assinando a petição, que também se encontra disponível através do site: trabalhoporturnos.bloco.org”.

O objetivo da petição é o de dar “um contributo cívico e mais força para que na Assembleia da República seja aprovada legislação a favor de quem trabalha em fábricas, hospitais, call centers, centros comerciais, aeroportos, etc”.

Entre as medidas propostas, a petição defende um subsídio obrigatório, no mínimo em mais de 30% do salário, proteção na parentalidade e reforma antecipada.