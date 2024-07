O Be Your City- Be Young Be Coll (BYC) é um ciclo de eventos de animação sociocultural, dirigido à população jovem do Funchal, que está a decorrer durante os sábados dos meses deste mês (começou em junho) das 17:00 às 20:00 no Jardim da Ajuda, tendo sábado passado contado com a presença da vereadora Helena Leal, que detém a tutela do desporto e juventude.

“É um evento que proporciona experiências divertidas, como atividades de âmbito lúdico, desportivo e formativo que decorrem de forma gratuita, para a prática de hábitos de vida saudáveis e sustentáveis, havendo ainda a realização de mais duas sessões do BYC”, realça um comunicado enviado à redação.

São várias as atividades que os jovens podem usufruir, nomeadamente Simuladores-Tenda “Gaming” (equipamento eletrónico e “cockpit” para competições de FIFA e RALLY); Parede de escalada insuflável; Campo insuflável de matraquilhos; Campo Voleibol, Campo de Peteca; Estação de Tiro ao alvo (“paintball”) e Estação de Tiro ao arco; Slide Tirolesa; “Bumper balls”; Orientação com sistema eletrónico; “Slack lines”; Circuito de “laser Tag”; kit Minigolfe; Rede Himalaia; Estação de Arborismo e ainda Mega escorrega insuflável.

Este ano, o BYC voltou a contar com os “workshops” com atividades educativas organizados pelas Associações Juvenis do Município durante as tardes de sábado.