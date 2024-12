A Comissão Coordenadora Regional (CCR) do BE Madeira, principal órgão de direção do partido na Região, reuniu-se ao final do dia de ontem para analisar a situação política regional. Roberto Almada, porta-voz da CCR, afirma que após a aprovação da Moção de Censura, que ditou a queda do Governo Regional, “a única saída possível para a crise política na Madeira é a realização de eleições regionais antecipadas”.

“A CCR do BE Madeira discorda de qualquer outra solução que não passe pela devolução da voz ao eleitorado madeirense, em eleições que deverão realizar-se no mais curto espaço de tempo possível”, reforçou o referido porta-voz da conferência de imprensa realizada na sede regional do partido.

Nesse sentido, “o BE Madeira considera que as eleições regionais antecipadas será a oportunidade dos eleitores madeirenses fazerem regressar a Esquerda ao Parlamento, da qual tem estado arredada desde o último ato eleitoral ocorrido em Maio de 2024”, remata o também ex-deputado do BE.

Roberto Almada afirma que “o BE apresentará uma candidatura e um programa virado para a resolução dos problemas do madeirenses, que se debatem com uma crise da habitação, que tem colocado muita gente ao relento, sem que este governo tenha qualquer solução para este drama que promete continuar a agravar-se no próximo ano de 2025”. A CCR do BE Madeira afirmou o compromisso do partido com a “luta de todos os trabalhadores, pensionistas e reformados que necessitam, urgentemente, de verem valorizados os seus salários e pensões, e que foram esquecidos pelos partidos que têm estado no Parlamento”. “Como é possível que naquele parlamento ninguém coloque no centro da agenda política o direito ao trabalho com dignidade, com melhores remunerações, exigindo uma redistribuição da riqueza criada que só tem servido para enriquecer alguns?!”, questiona o porta-voz.