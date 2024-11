O Bloco de Esquerda (BE) esteve esta manhã no Bairro da Nazaré onde concluiu que este é um exemplo “das muitas promessas por cumprir” por parte do Governo Regional.

Em comunicado, os bloquistas dizem que “foi feita uma operação de cosmética com pinturas no exterior dos edifícios, mas há muitas casas com graves problemas de infiltrações, humidades, entre outros, que continuam por resolver”.

Segundo ouviram dos moradores queixosos, “o Instituto de Habitação (IHM) já foi informado tantas e tantas vezes dos problemas e nunca resolve, vai adiando continuamente, mas somos nós que temos de andar de balde dentro de casa quando chove”.

Outros dos problemas ouvidos, adianta o BE, “está relacionado com o pedido de actualização das rendas, que demora imenso tempo a ser tratado pelo IHM”.

Sobre esta questão, ouviram a queixa de que o instituto demora “meses a dar despacho à papelada” e depois manda “uma conta enorme para pagar, com todos os retroactivos”, incomportável para os visados.

“Se fazemos as actualizações dentro de prazo, elas devem ser automáticas. Não é justo que, por causa dos atrasos burocráticos do IHM ou da falta de pessoal, tenhamos que ser nós a ficar com o ónus da dívida e dama de caloteiros”, cita assim o BE um dos moradores.

Após estes contactos, o Bloco de Esquerda conclui que “o desinvestimento e o desinteresse deste governo regional em contribuir para uma vida digna das suas gentes tem sido cada vez mais evidente”.

Os bloquistas acusam o executivo regional de apenas “agradar aos especuladores imobiliários e à construção de luxo, que não contribui para o desenvolvimento económico da ilha, mas apenas para encher os bolsos de alguns e para agravar a crise da habitação para quem vive e trabalha na Região”.

Defendem novas políticas e dizem que não basta mudar de caras.