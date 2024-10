O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, vem à Região onde irá participar na cerimónia de abertura do Autumn Meeting 2024 do Conselho Europeu das Ordens dos Médicos (CEOM), no hotel VidaMar, Funchal, Madeira. O evento acontece amanhã.

“O Bastonário Carlos Cortes abordará temas como a saúde mental no local de trabalho, a violência contra os profissionais de saúde, a falta de médicos nos países da Europa, a regulação da profissão, a inteligência artificial e os sistemas de saúde na Europa.

O CEOM reúne as ordens dos médicos e os sistemas de regulação da saúde europeus e tem como objetivo principal promover, no contexto da União Europeia, uma medicina de qualidade que respeite os interesses dos doentes. A organização é presidida pelo médico português José Santos”, informa comunicado à imprensa.