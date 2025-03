A Banda Filarmónica Ilhense, do concelho de Pombal, celebra o seu centenário este ano com uma viagem à Madeira, destacando-se com um concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a 29 de março.

Este dado histórico é marcado pela colaboração com a Banda Recreio Camponês de Câmara de Lobos, que apoiou logisticamente a visita, demonstrando o espírito de união e partilha entre as bandas filarmónicas.

Fundada em 1924, a Banda Ilhense tem uma rica trajetória de superação de desafios e é reconhecida pelo seu trabalho cultural e educativo. Atualmente, com 50 músicos, é uma referência na música filarmónica, participando em diversos eventos nacionais e internacionais.