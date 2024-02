Por esta altura, milhares de pessoas preenchem a baixa da capital madeirense, aguardando pelo arranque do exuberante cortejo alegórico de Carnaval que promete mais uma edição de brilho, glamour e muito samba no pé.

O itinerário do corso, que contará com mais de 1.500 foliões trajados a rigor, começa na Avenida Francisco Sá Carneiro, passando pela Rotunda Francisco Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa Sul), terminando na Praça da Autonomia.

O cortejo, este ano subordinado ao tema ‘Noites mágicas nas avenidas’, conta com um apoio do Governo Regional na ordem dos 300 mil euros e com a participação de 13 trupes, as quais sairão mediante a seguinte ordem: - ‘O Beijo do Sol e da Lua’ – João Egídio Rodrigues - ‘Reis do Carnaval’ - Escola de Samba Caneca Furada- ‘Jogo de Sedução’ - Associação de Animação Geringonça- ‘Arena’ - Associação Animad- ‘Animação e Folia’ - Associação Musical, Cultural e Recreativa e Coro de Câmara de Lobos (Turma do Funil)- ‘O Sal da Vida’ - Associação Cultural Império da Ilha- ‘Fénix’ - Associação Fitness Team- ‘Cor Matriz’ - Sorrisos de Fantasia- ‘O Sonho, a Magia e as personagens da noite’ - Tramas e Enredos - Associação-‘Oceanos de Folia’ - Associação de Batucada da Madeira-‘A Magia das Pedras Preciosas’ - Associação Palco D’Emoções - Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Escola de Samba- ‘Boémia’ - Os Cariocas - Associação Cultural e Recreativa, Escola de Samba- ‘Madeira, uma Avenida de Luz e Cor’ - Associação de Animação Nuvem d’Afectos