Aviso de agitação marítima forte prolongado até amanhã

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 06h00 de amanhã.

As previsões apontam para vendo noroeste fresco a muito fresco, tornando-se gradualmente este/nordeste bonançoso a moderado. A visibilidade prevê-se que seja boa.

No que concerne à ondulação, para a costa norte estão previstas ondas noroeste de 5 a 6 metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros. Para a costa sul, ondas quadrante este de 1 a 2 metros.