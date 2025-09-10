Autárquicas: Candidatura da IL a Machico dá a conhecer propostas e candidatos às juntas

Boa gestão dos recursos públicos, maior proximidade aos cidadãos e políticas destinadas a modernizar o concelho e atrair investimento são objetivos a que se propõe a candidatura da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Machico, encabeçada por António Nóbrega, de 52 anos, técnico da Administração Pública.

De acordo com um comunicado do partido, este candidato “defende um modelo de governação centrado na transparência, na eficiência dos serviços públicos e na responsabilidade na utilização dos recursos comuns”.

António Nóbrega entende que “o concelho necessita de um novo rumo, com políticas capazes de promover o emprego, fixar população jovem, melhorar as infraestruturas e dar resposta às dificuldades sentidas no acesso à habitação”.

O objetivo, na perspetiva do candidato, “passa por transformar Machico num território mais competitivo, moderno e com melhores condições de vida para os seus habitantes”.

Prpõe reduzir a intervenção pública considerada excessiva; dinamização da construção para habitação; serviços públicos mais eficientes; manutenção de orçamentos equilibrados, a redução de despesas e a gestão eficiente das isenções e reduções fiscais; incentivos fiscais e programas de apoio à instalação de empresas.

Para a Assembleia Municipal de Machico e Junta de Freguesia do Caniçal, é candidata Carolina Alves, 27 anos, gestora de risco.

Para a Junta de Água de Pena, o candidato é Tiago Santos, 21 anos; para Machico, Inelso Viveiros Ribeiro Ribeiro, 58 anos, observador meteorológico, e, para o Porto da Cruz, Gina Sousa, 37, educadora social.